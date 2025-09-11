CL-AFR : Le programme des matchs du premier tour
Voici le programme complet des matches du premier tour aller de la Ligue des Champions africaine :
Forces ArmÃ©es (NIG) – EspÃ©rance de Tunis (TUN)
East End Lions (SLE) – US Monastirienne (TUN)
Bibiani Gold Stars FC (GHA) – JS Kabylie (ALG)
Rahimo FC (BFA) – AS Mangasport (GAB)
Aigle Noir FC (BUR) – ASAS/Djibouti Telecom (DJI)
Insurance Company (ETH) – Mlandege FC (ZAN)
APR FC (RWA) – Pyramids FC (EGY)
Mogadishu City Club (SOM) – Kenya Police FC (KEN)
Jamus FC Juba (SSD) – Al Hilal (SOU)
DadjÃ¨ FC (BEN) – Al Ahli Tripoli (LBY)
ASCK (TGO) – RS Berkane (MAR)
Fundacion Bata (GEQ) – FC Nouadhibou (MTN)
AS TempÃªte (CAF/RCA) – Stade Malien (MLI)
Al Hilal Benghazi (LBY) – Horoya AC (GUI)
Real de Banjul (GAM) – AS FAR (MAR)
Colombe Sportive (CMR) – ASC Jaraaf (SEN)
FC Fassell (LBR) – MC Alger (ALG)
Remo Stars (NGR) – US Zilimadjou (COM)
Simba Bhora FC (ZIM) – Nsingizini Hotspurs (ESW)
Gaborone United SC (BOT) – Simba SC (TAN)
Elgeco Plus (MAD) – Silver Strikers FC (MLW)
Wiliete SC (ANG) – Young Africans (TAN)
CÃ´te dâ€™Or (SEY) – Stade dâ€™Abidjan (CIV)
Cercle de Joachim (MAU) – AtlÃ©tico Petroleos de Luanda (ANG)
AC LÃ©opards (CGO) – Black Bulls (MOZ)
RD Congo 1* (RDC) – Rivers United (NGR)
African Stars (NAM) – Vipers SC (OUG)
Power Dynamos (ZAM) – ASEC Mimosas (CIV)
RD Congo 2* (RDC) – Merreikh (SOU)
Lioli FC (LES) – Orlando Pirates (AFS)
Le premier tour prÃ©liminaire aura lieu les 19-21 septembre et 26-28 septembre.
* Les deux reprÃ©sentants de la RD Congo devraient Ãªtre connus dans les prochains heures