CL-AFR : Le programme des matchs du premier tour

Voici le programme complet des matches du premier tour aller de la Ligue des Champions africaine :

Forces ArmÃ©es (NIG) – EspÃ©rance de Tunis (TUN)

East End Lions (SLE) – US Monastirienne (TUN)

Bibiani Gold Stars FC (GHA) – JS Kabylie (ALG)

Rahimo FC (BFA) – AS Mangasport (GAB)

Aigle Noir FC (BUR) – ASAS/Djibouti Telecom (DJI)

Insurance Company (ETH) – Mlandege FC (ZAN)

APR FC (RWA) – Pyramids FC (EGY)

Mogadishu City Club (SOM) – Kenya Police FC (KEN)

Jamus FC Juba (SSD) – Al Hilal (SOU)

DadjÃ¨ FC (BEN) – Al Ahli Tripoli (LBY)

ASCK (TGO) – RS Berkane (MAR)

Fundacion Bata (GEQ) – FC Nouadhibou (MTN)

AS TempÃªte (CAF/RCA) – Stade Malien (MLI)

Al Hilal Benghazi (LBY) – Horoya AC (GUI)

Real de Banjul (GAM) – AS FAR (MAR)

Colombe Sportive (CMR) – ASC Jaraaf (SEN)

FC Fassell (LBR) – MC Alger (ALG)

Remo Stars (NGR) – US Zilimadjou (COM)

Simba Bhora FC (ZIM) – Nsingizini Hotspurs (ESW)

Gaborone United SC (BOT) – Simba SC (TAN)

Elgeco Plus (MAD) – Silver Strikers FC (MLW)

Wiliete SC (ANG) – Young Africans (TAN)

CÃ´te dâ€™Or (SEY) – Stade dâ€™Abidjan (CIV)

Cercle de Joachim (MAU) – AtlÃ©tico Petroleos de Luanda (ANG)

AC LÃ©opards (CGO) – Black Bulls (MOZ)

RD Congo 1* (RDC) – Rivers United (NGR)

African Stars (NAM) – Vipers SC (OUG)

Power Dynamos (ZAM) – ASEC Mimosas (CIV)

RD Congo 2* (RDC) – Merreikh (SOU)

Lioli FC (LES) – Orlando Pirates (AFS)

Le premier tour prÃ©liminaire aura lieu les 19-21 septembre et 26-28 septembre.

* Les deux reprÃ©sentants de la RD Congo devraient Ãªtre connus dans les prochains heures