CL-AFR : Les arbitres pour ES Tunis-Rahimo FC
07-10-2025
La Confédération Africaine de Football a communiqué l’identité des arbitres qui dirigeront les matches de l’Espérance Sportive de Tunis au second tour de la Ligue des Champions africaine.
Match aller :
Samedi 18 octobre :
Stade 04 août à Ouagadougou : Rahimo FC (Burkina Faso) 17h00 Espérance Sportive de Tunis
Arbitre : Boubou Traoré (Mali)
Match retour :
Dimanche 26 octobre :
Stade Hamadi Agrebi de Rades : Espérance Sportive de Tunis 17h00 Rahimo FC (Burkina Faso)
Arbitre : Jalal Jayed (Maroc)