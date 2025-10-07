CL-AFR : Les arbitres pour ES Tunis-Rahimo FC

07-10-2025

La Confédération Africaine de Football a communiqué l’identité des arbitres qui dirigeront les matches de l’Espérance Sportive de Tunis au second tour de la Ligue des Champions africaine.

Match aller :

Samedi 18 octobre :

Stade 04 août à Ouagadougou : Rahimo FC (Burkina Faso) 17h00 Espérance Sportive de Tunis

Arbitre : Boubou Traoré (Mali)

Match retour :

Dimanche 26 octobre :

Stade Hamadi Agrebi de Rades : Espérance Sportive de Tunis 17h00 Rahimo FC (Burkina Faso)

Arbitre : Jalal Jayed (Maroc)

