CL-AFR : Les arbitres pour USMo-JS Kabylie

07-10-2025

La Confédération Africaine de Football a communiqué l’identité des arbitres qui dirigeront les matches de l’Union Sportive Monastirienne au second tour de la Ligue des Champions africaine.

Match aller :

Vendredi 17 octobre :

Stade Taieb Mehiri à Sfax : Union Sportive Monastirienne 15h00 JS Kabylie (Algérie)

Arbitre : Pierre Ghislain Atcho (Gabon)

Match retour :

Samedi 25 octobre :

Stade Hocine-Aït-Ahmed à Tizi-Ouzou : JS Kabylie (Algérie) 19h00 Union Sportive Monastirienne

Arbitre : Mutaz Ibrahim (Libye)

Fil d'actualités

Voici les arbitres pour Tunisie-SaoTome et Tunisie-Namibie

07-10-2025

CL-AFR : Les arbitres pour ES Tunis-Rahimo FC

07-10-2025

CL-AFR : Les arbitres pour USMo-JS Kabylie

07-10-2025

Coupe de la CAF : Les arbitres des matchs du Stade Tunisien et de l&

07-10-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

C1-AFR CL-AFR : Les arbitres pour ES Tunis-Rahimo FC
C1-AFR CL-AFR : Les arbitres pour USMo-JS Kabylie
C1-AFR CL-AFR : Les dates pour ES Tunis-Rahimo FC
C1-AFR CL-AFR : Pyramids complète le tableau des 32emes

Fil d'actualités

Voici les arbitres pour Tunisie-SaoTome et Tunisie-Namibie

07-10-2025

CL-AFR : Les arbitres pour ES Tunis-Rahimo FC

07-10-2025

CL-AFR : Les arbitres pour USMo-JS Kabylie

07-10-2025

Coupe de la CAF : Les arbitres des matchs du Stade Tunisien et de l’ES Sah

07-10-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025