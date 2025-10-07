CL-AFR : Les arbitres pour USMo-JS Kabylie

La Confédération Africaine de Football a communiqué l’identité des arbitres qui dirigeront les matches de l’Union Sportive Monastirienne au second tour de la Ligue des Champions africaine.

Match aller :

Vendredi 17 octobre :

Stade Taieb Mehiri à Sfax : Union Sportive Monastirienne 15h00 JS Kabylie (Algérie)

Arbitre : Pierre Ghislain Atcho (Gabon)

Match retour :

Samedi 25 octobre :

Stade Hocine-Aït-Ahmed à Tizi-Ouzou : JS Kabylie (Algérie) 19h00 Union Sportive Monastirienne

Arbitre : Mutaz Ibrahim (Libye)