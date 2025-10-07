CL-AFR : Les dates pour ES Tunis-Rahimo FC

07-10-2025

La Confédération Africaine de Football a fixé la date des deux matches de l’Espérance Sportive de Tunis au second tour de la Ligue des Champions CAF.

Dans ce tour, la formation espérantiste sera opposée aux burkinabés de Rahimo FC.

La manche aller de cette confrontation sera disputée au stade 04 août à Ouagadougou le samedi 18 octobre à 17h00.

Le match retour sera disputé le dimanche 26 octobre à partir de 17h00 au stade Hamadi Agrebi de Rades.

