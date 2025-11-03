CL-AFR : L’Espérance dans le groupe D

03-11-2025

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions d’Afrique 2025/2026 vient de se terminer. 

L’Espérance Sportive de Tunis évoluera dans le groupe D avec Simba Sc, le Stade Malien et Petro Atletico. Voici les quatre groupes.

Groupe A : RS Berkane (MAR), Pyramids FC (EGY), Rivers United (NGR), Power Dynamos (ZAM)

Groupe B : Al Ahly (EGY), Young Africans (TAN), AS FAR (MAR), JS Kabylie (ALG)

Groupe C : Mamelodi Sundowns (AFS), Al Hilal (SOU), MC Alger (ALG), FC Saint Eloi Lupopo (RDC)

Groupe D : Espérance de Tunis (TUN), Simba SC (TAN), Petro Atlético (ANG), Stade Malien (MLI)

