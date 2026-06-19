Coupes africaines : Voici le calendrier des matchs

19-06-2026

La Confédération Africaine de Football a communiqué le calendrier détaillé des matches pour la saison 2026-2027 de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération.

1er tour des qualifications :

04-06 septembre / 11-13 septembre

2ème tour des qualifications :

16-18 octobre / 23-25 octobre

Phase de poules :

1ère journée : 27-29 novembre

2ème journée : 04-06 décembre

3ème journée : 18-20 décembre

4ème journée : 08-10 janvier

5ème journée : 15-17 janvier

6ème journée : 22-24 janvier

Quarts de finale :

Aller : 26-28 février

Retour : 05-07 mars

Demi-finales :

Aller : 09-11 avril

Retour : 16-18 avril

Finales :

Période du 09 au 31 mai

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