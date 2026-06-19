Coupes africaines : Voici le calendrier des matchs
19-06-2026
La Confédération Africaine de Football a communiqué le calendrier détaillé des matches pour la saison 2026-2027 de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération.
1er tour des qualifications :
04-06 septembre / 11-13 septembre
2ème tour des qualifications :
16-18 octobre / 23-25 octobre
Phase de poules :
1ère journée : 27-29 novembre
2ème journée : 04-06 décembre
3ème journée : 18-20 décembre
4ème journée : 08-10 janvier
5ème journée : 15-17 janvier
6ème journée : 22-24 janvier
Quarts de finale :
Aller : 26-28 février
Retour : 05-07 mars
Demi-finales :
Aller : 09-11 avril
Retour : 16-18 avril
Finales :
Période du 09 au 31 mai