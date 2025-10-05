CL-AFR : Pyramids complète le tableau des 32emes de finale

Pyramids FC a décroché ce dimanche le dernier billet pour le second tour de la Ligue des Champions européenne.

Engagée en Coupe Intercontinentale FIFA, la formation égyptienne a éliminé aujourd’hui les rwandais de l’APR (3-0 et 2-0).

Voici le programme complet du deuxième tour de la Ligue des Champions CAF :

Rahimo FC (BFA) – Espérance de Tunis (TUN)

US Monastirienne (TUN) – JS Kabylie (ALG)

Colombe Sportive (CMR) – MC Alger (ALG)

Al Ahli Tripoli (LBY) – RS Berkane (MAR)

Horoya AC (GUI) – AS FAR (MAR)

FC Nouadhibou (MTN) – Stade Malien (MLI)

Aigle Noir FC (BUR) – Al Ahly (EGY)

Kenya Police FC (KEN) – Al Hilal (SOU)

Remo Stars (NGR) – Mamelodi Sundowns (AFS)

Silver Strikers FC (MLW) – Young Africans (TAN)

Stade d’Abidjan (CIV) – Atlético Petroleos de Luanda (ANG)

Nsingizini Hotspurs (ESW) – Simba SC (TAN)

Black Bulls (MOZ) – Rivers United (NGR)

Vipers SC (OUG) – PPower Dynamos (ZAM)

FC Saint Eloi Lupopo (RDC) – Orlando Pirates (AFS) (Début Octobre)

Insurance Company (ETH) – Pyramids FC (EGY)

Les matches aller auront lieu entre les 17 et 19 octobre.

Les manches retour seront disputés du 24 au 26 octobre.