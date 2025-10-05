CL-AFR : Pyramids complète le tableau des 32emes de finale
Pyramids FC a décroché ce dimanche le dernier billet pour le second tour de la Ligue des Champions européenne.
Engagée en Coupe Intercontinentale FIFA, la formation égyptienne a éliminé aujourd’hui les rwandais de l’APR (3-0 et 2-0).
Voici le programme complet du deuxième tour de la Ligue des Champions CAF :
Rahimo FC (BFA) – Espérance de Tunis (TUN)
US Monastirienne (TUN) – JS Kabylie (ALG)
Colombe Sportive (CMR) – MC Alger (ALG)
Al Ahli Tripoli (LBY) – RS Berkane (MAR)
Horoya AC (GUI) – AS FAR (MAR)
FC Nouadhibou (MTN) – Stade Malien (MLI)
Aigle Noir FC (BUR) – Al Ahly (EGY)
Kenya Police FC (KEN) – Al Hilal (SOU)
Remo Stars (NGR) – Mamelodi Sundowns (AFS)
Silver Strikers FC (MLW) – Young Africans (TAN)
Stade d’Abidjan (CIV) – Atlético Petroleos de Luanda (ANG)
Nsingizini Hotspurs (ESW) – Simba SC (TAN)
Black Bulls (MOZ) – Rivers United (NGR)
Vipers SC (OUG) – PPower Dynamos (ZAM)
FC Saint Eloi Lupopo (RDC) – Orlando Pirates (AFS) (Début Octobre)
Insurance Company (ETH) – Pyramids FC (EGY)
Les matches aller auront lieu entre les 17 et 19 octobre.
Les manches retour seront disputés du 24 au 26 octobre.