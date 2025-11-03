CL-AFR : Voici le calendrier des matchs des Sang et or
Voici le programme des matches de l’Espérance Sportive de Tunis en phase de poules de la Ligue des Champions africaine :
1ère journée : 21 ou 22 novembre
Espérance de Tunis (Tun) – Stade Malien (MLI)
Simba SC (TAN) – Petro Atlético (ANG)
2ème journée : 28 ou 29 novembre
Petro Atlético (ANG) – Espérance de Tunis (Tun)
Stade Malien (MLI) – Simba SC (TAN)
3ème journée : 23 ou 24 janvier
Espérance de Tunis (Tun) – Simba SC (TAN)
Stade Malien (MLI) – Petro Atlético (ANG)
4ème journée : 30 ou 31 janvier
Simba SC (TAN) – Espérance de Tunis (Tun)
Petro Atlético (ANG) – Stade Malien (MLI)
5ème journée : 06 ou 7 février
Stade Malien (MLI) – Espérance de Tunis (Tun)
Petro Atlético (ANG) – Simba SC (TAN)
6ème journée : 13 ou 14 février
Espérance de Tunis (Tun) – Petro Atlético (ANG)
Simba SC (TAN) – Stade Malien (MLI)