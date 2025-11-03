CL-AFR : Voici le calendrier des matchs des Sang et or

Voici le programme des matches de l’Espérance Sportive de Tunis en phase de poules de la Ligue des Champions africaine :

1ère journée : 21 ou 22 novembre

Espérance de Tunis (Tun) – Stade Malien (MLI)

Simba SC (TAN) – Petro Atlético (ANG)

2ème journée : 28 ou 29 novembre

Petro Atlético (ANG) – Espérance de Tunis (Tun)

Stade Malien (MLI) – Simba SC (TAN)

3ème journée : 23 ou 24 janvier

Espérance de Tunis (Tun) – Simba SC (TAN)

Stade Malien (MLI) – Petro Atlético (ANG)

4ème journée : 30 ou 31 janvier

Simba SC (TAN) – Espérance de Tunis (Tun)

Petro Atlético (ANG) – Stade Malien (MLI)

5ème journée : 06 ou 7 février

Stade Malien (MLI) – Espérance de Tunis (Tun)

Petro Atlético (ANG) – Simba SC (TAN)

6ème journée : 13 ou 14 février

Espérance de Tunis (Tun) – Petro Atlético (ANG)

Simba SC (TAN) – Stade Malien (MLI)