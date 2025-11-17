CL-AFR : Voici le programme complet de la première journée

17-11-2025

Voici le programme de la première journée de la phase de poules en Ligue des Champions africaine :

Groupe A :

22 novembre : RS Berkane (MAR) 20h00 Power Dynamos (ZAM)

22 novembre : Pyramids FC (EGY) 20h00 Rivers United (NGR)

Groupe B :

22 novembre : Young Africans (TAN) 14h00 AS FAR (MAR)

22 novembre : Al Ahly (EGY) 17h00 JS Kabylie (ALG)

Groupe C :

21 novembre : Al Hilal (SOU) 14h00 MC Alger (ALG)

22 novembre : Mamelodi Sundowns (AFS) 14h00 FC Saint Eloi Lupopo (RDC)

Groupe D :

22 novembre : Espérance de Tunis (TUN) 17h00 Stade Malien (MLI)

23 novembre : Simba SC (TAN) 14h00 Petro Atlético (ANG)

