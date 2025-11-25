CL-AFR : Voici le programme de la deuxiÃ¨me journÃ©e

Voici le programme de la deuxiÃ¨me journÃ©e de la phase de poules en Ligue des Champions africaine :

Groupe A :

28 novembre : Rivers United (NGR) 17h00 RS Berkane (MAR)

29 novembre : Power Dynamos (ZAM) 17h00 Pyramids FC (EGY)

Classement : RS Berkane 3 pts, Pyramids FC 3 pts, Power Dynamos 0 pt, Rivers United 0 pt

Groupe B :

28 novembre : AS FAR (MAR) 20h00 Al Ahly (EGY)

28 novembre : JS Kabylie (ALG) 20h00 Young Africans (TAN)

Classement : Al Ahly 3 pts, Young Africans 3 pts, AS FAR 0 pt, JS Kabylie 0 pt

Groupe C :

28 novembre : MC Alger (ALG) 20h00 Mamelodi Sundowns (AFS)

30 novembre : FC Saint Eloi Lupopo (RDC) 14h00 Al Hilal (SOU)

Classement : Mamelodi Sundowns 3 pts, Al Hilal 3 pts, MC Alger 0 pt, FC Saint Eloi Lupopo 0 pt

Groupe D :

29 novembre : Petro AtlÃ©tico (ANG) 17h00 EspÃ©rance de Tunis (TUN)

30 novembre : Stade Malien (MLI) 17h00 Simba SC (TAN)

Classement : Petro AtlÃ©tico 3 pts, EspÃ©rance de Tunis 1 pt, Stade Malien 1 pt, Simba SC 0 pt