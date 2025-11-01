CL-AFR : Voici tous les qualifiés ! Tirage au sort lundi

Voici la liste des 16 qualifiés pour la phase de poules la Ligue des Champions africaine :

Pot 1 : Espérance de Tunis (TUN), Al Ahly (EGY), Mamelodi Sundowns (AFS), RS Berkane (MAR)

Pot 2 : Simba SC (TAN), Pyramids FC (EGY), Al Hilal (SOU), Young Africans (TAN)

Pot 3 : MC Alger (ALG), AS FAR (MAR), Rivers United (NGR), Atlético Petroleos de Luanda (ANG)

Pot 4 : JS Kabylie (ALG), Power Dynamos (ZAM), FC Saint Eloi Lupopo (RDC), Stade Malien (MLI)

Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions africaine sera effectué le lundi 03 novembre à Johannesburg en Afrique du Sud.