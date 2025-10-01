CL-EURO : Paris renverse le Barça ! Voici les résultats de mercredi

Ce mercredi, neuf matchs de la phase de groupes de la Ligue des Champions ont eu lieu, avec des grosses affiches et des confrontations surprises. Certaines équipes ont confirmé leur statut, d’autres ont vacillé, et plusieurs rencontres se sont décidées en toute fin de match. Voici ce qu’il faut retenir de chaque duel.

Qarabağ 2-0 Copenhagen

Qarabağ a lancé la soirée en dominant la rencontre, ouvrant le score en première mi-temps via Zoubir sur un rebond. En fin de match, Addai a scellé le succès d’un tir de l’extérieur de la surface. Les Azerbaïdjanais conservent ainsi un parcours parfait en groupe à ce stade.

Arsenal 2-0 Olympiacos

Arsenal a contrôlé le match dès l’entame, avec un but de Martinelli sur contre. Le club grec a mis la pression, mais la solidité défensive des Gunners a tenu. En fin de match, Saka a assuré le deuxième but, offrant une victoire rassurante à domicile.

Monaco 2-2 Manchester City

City a pris l’avantage via Haaland, et semblait en contrôle, mais Monaco a riposté rapidement. En fin de match, Dier a obtenu et transformé un penalty litigieux pour arracher le nul. Au final, un partage de points amer pour les deux camps.

Borussia Dortmund – Athletic Club

Le Borussia Dortmund a été pressenti pour dominer, mais Athletic a su rester compact. Les actions étaient équilibrées, chaque équipe cherchant à imposer son rythme. Le résultat final (4-1) donne l’avantage aux Allemands qui ont su faire la différence dans les moments clés.

Napoli 2-1 Sporting CP

Napoli a imposé son rythme d’entrée, marquant par Højlund. Sporting a réduit l’écart, mais les Italiens ont conservé leur avance en gérant mieux les transitions. Une victoire importante pour consolider leur ambition européenne.

Villarreal 2-2 Juventus

Villarreal a ouvert le score tôt, mais la Juventus a renversé la situation via un retourné de Gatti puis un but de Conceição. Au dernier souffle, Veiga est venu sauver l’honneur des Espagnols d’une tête sur corner. Match spectaculaire, point partagé.

Leverkusen 1-1 PSV Eindhoven

Leverkusen a monopolisé le ballon et pris l’avantage après une erreur adverse. PSV a répliqué rapidement grâce à Saibari, égalisant d’une frappe puissante. Le match s’est achevé sur un score logique, reflétant une opposition bien équilibrée.