Coupe de Tunisie : Formation rentrante de l’ESZ face au CSS
24-05-2026
Voici la composition rentrante de l’Espérance de Zarzis qui affrontera le Club Sportif Sfaxien cet après midi pour le compte des demi-finales de la Coupe de Tunisie.
Seif Charfi, Yousri Dhiflaoui, Lamjed Rjili, Pape Dialo, Firas Ghouma, Ghassen Mahressi, Kouni Khalfa, David Nyengue, Khalil Kassab, Moomen Rahmani, Moataz Chouchene.
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