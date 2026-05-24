Coupe de Tunisie : Formation rentrante de l’ESZ face au CSS

Voici la composition rentrante de l’Espérance de Zarzis qui affrontera le Club Sportif Sfaxien cet après midi pour le compte des demi-finales de la Coupe de Tunisie.

Seif Charfi, Yousri Dhiflaoui, Lamjed Rjili, Pape Dialo, Firas Ghouma, Ghassen Mahressi, Kouni Khalfa, David Nyengue, Khalil Kassab, Moomen Rahmani, Moataz Chouchene.