Coupe de Tunisie : Formation rentrante de l’ESZ face au CSS

24-05-2026

Voici la composition rentrante de l’Espérance de Zarzis qui affrontera le Club Sportif Sfaxien cet après midi pour le compte des demi-finales de la Coupe de Tunisie.

Seif Charfi, Yousri Dhiflaoui, Lamjed Rjili, Pape Dialo, Firas Ghouma, Ghassen Mahressi, Kouni Khalfa, David Nyengue, Khalil Kassab, Moomen Rahmani, Moataz Chouchene.

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