Coupe de Tunisie : Formation rentrante du CSS face à l’ESZ

Voici la composition rentrante du Club Sportif Sfaxien qui affrontera l’Espérance de Zarzis cet après midi pour le compte des demi-finales de la Coupe de Tunisie :

Mohamed Hedi Gaaloul, Ali Maaloul, Hamza Mathlouthi, Hichem Baccar, Kevin Mundeko, Rayan Derbali, Hassamadou Ouedraogo, Firas Sakouhi, Mohamed Trabelsi, Travis Mutyaba, Omar Ben Ali.