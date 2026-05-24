Coupe de Tunisie : Formation rentrante du CSS face à l’ESZ

24-05-2026

Voici la composition rentrante du Club Sportif Sfaxien qui affrontera l’Espérance de Zarzis cet après midi pour le compte des demi-finales de la Coupe de Tunisie :

Mohamed Hedi Gaaloul, Ali Maaloul, Hamza Mathlouthi, Hichem Baccar, Kevin Mundeko, Rayan Derbali, Hassamadou Ouedraogo, Firas Sakouhi, Mohamed Trabelsi, Travis Mutyaba, Omar Ben Ali.

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