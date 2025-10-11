ELIM-CM26-Zone AFR : Le programme de la dixième journée

Voici le programme complet des matches de la 10ème et dernière journée des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2026 :

Dimanche 12 octobre :

Gr E : Zambie 14h00 Niger

Gr I : Tchad 17h00 Centrafrique

Gr I : Ghana 20h00 Comores

Gr I : Mali 20h00 Madagascar

Gr A : Burkina Faso 20h00 Ethiopie

Gr A : Djibouti 20h00 Sierra Leone

Gr A : Egypte 20h00 Guinée-Bissau

Lundi 13 octobre :

Gr B : Soudan du Sud 14h00 Togo

Gr H : Tunisie 14h00 Namibie

Gr H : Guinée Equatoriale 14h00 Liberia

Gr H : Sao Tomé-et-Principe 14h00 Malawi

Gr C : Lesotho 17h00 Zimbabwe

Gr D : Cameroun 17h00 Angola

Gr D : Cap-Vert 17h00 Eswatini

Gr D : Maurice 17h00 Libye

Mardi 14 octobre :

Gr F : Seychelles 14h00 Gambie

Gr C : Nigeria 17h00 Bénin

Gr C : Afrique du Sud 17h00 Rwanda

Gr G : Algérie 17h00 Ouganda

Gr G : Guinée 17h00 Botswana

Gr G : Somalie 17h00 Mozambique

Gr E : Maroc 20h00 Congo

Gr B : RD Congo 20h00 Soudan

Gr B : Sénégal 20h00 Mauritanie

Gr F : Côte d’Ivoire 20h00 Kenya

Gr F : Gabon 20h00 Burundi