ELIM-CM26-Zone AFR : Le programme de la dixième journée
Voici le programme complet des matches de la 10ème et dernière journée des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2026 :
Dimanche 12 octobre :
Gr E : Zambie 14h00 Niger
Gr I : Tchad 17h00 Centrafrique
Gr I : Ghana 20h00 Comores
Gr I : Mali 20h00 Madagascar
Gr A : Burkina Faso 20h00 Ethiopie
Gr A : Djibouti 20h00 Sierra Leone
Gr A : Egypte 20h00 Guinée-Bissau
Lundi 13 octobre :
Gr B : Soudan du Sud 14h00 Togo
Gr H : Tunisie 14h00 Namibie
Gr H : Guinée Equatoriale 14h00 Liberia
Gr H : Sao Tomé-et-Principe 14h00 Malawi
Gr C : Lesotho 17h00 Zimbabwe
Gr D : Cameroun 17h00 Angola
Gr D : Cap-Vert 17h00 Eswatini
Gr D : Maurice 17h00 Libye
Mardi 14 octobre :
Gr F : Seychelles 14h00 Gambie
Gr C : Nigeria 17h00 Bénin
Gr C : Afrique du Sud 17h00 Rwanda
Gr G : Algérie 17h00 Ouganda
Gr G : Guinée 17h00 Botswana
Gr G : Somalie 17h00 Mozambique
Gr E : Maroc 20h00 Congo
Gr B : RD Congo 20h00 Soudan
Gr B : Sénégal 20h00 Mauritanie
Gr F : Côte d’Ivoire 20h00 Kenya
Gr F : Gabon 20h00 Burundi