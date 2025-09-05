ELIM-CM26-Zone AFR : Les résultats des matchs de vendredi

Voici les résultats des matches de la 7ème journée des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2026 disputés ce vendredi :

Groupe A :

Djibouti 0-6 Burkina Faso

Egypte 2-0 Ethiopie

Classement : Egypte 19 pts, Burkina Faso 14 pts, Sierra Leone 9 pts, Guinée-Bissau 7 pts, Ethiopie 6 pts, Djibouti 1 pt

Groupe B :

Soudan du Sud 1-4 RD Congo

Mauritanie 2-0 Togo

Sénégal 2-0 Soudan

Classement : RD Congo 16 pts, Sénégal 15 pts, Soudan 12 pts, Mauritanie 5 pts, Togo 4 pts, Soudan du Sud 3 pts

Groupe C :

Bénin 1-0 Zimbabwe

Lesotho 0-3 Afrique du Sud

Classement : Afrique du Sud 16 pts, Bénin 11 pts, Rwanda 8 pts, Nigeria 7 pts, Lesotho 6 pts, Zimbabwe 4 pts

Groupe E :

Congo 1-1 Tanzanie

Maroc 5-0 Niger

Classement : Maroc 18 pts (6 m, qualifié), Tanzanie 10 pts (6 m), Zambie 6 pts (5 m), Niger 6 pts (5 m), Congo 1 pt (6 m)

Groupe F :

Kenya 1-3 Gambie

Côte d’Ivoire 1-0 Burundi

Classement : Côte d’Ivoire 19 pts, Gabon 18 pts, Burundi 10 pts, Gambie 7 pts, Kenya 6 pts, Seychelles 0 pt

Groupe G :

Somalie 0-3 Guinée

Ouganda 4-0 Mozambique

Classement : Algérie 18 pts, Ouganda 12 pts, Mozambique 12 pts, Guinée 10 pts, Botswana 9 pts, Somalie 1 pt

Groupe H :

Namibie 1-2 Malawi

Classement : Tunisie 19 pts, Namibie 12 pts, Liberia 10 pts, Guinée Equatoriale 10 pts, Malawi 9 pts, Sao Tomé-et-Principe 0 pt