ELIM-CM26-Zone AFR : Les résultats des matchs de vendredi
Voici les résultats des matches de la 7ème journée des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2026 disputés ce vendredi :
Groupe A :
Djibouti 0-6 Burkina Faso
Egypte 2-0 Ethiopie
Classement : Egypte 19 pts, Burkina Faso 14 pts, Sierra Leone 9 pts, Guinée-Bissau 7 pts, Ethiopie 6 pts, Djibouti 1 pt
Groupe B :
Soudan du Sud 1-4 RD Congo
Mauritanie 2-0 Togo
Sénégal 2-0 Soudan
Classement : RD Congo 16 pts, Sénégal 15 pts, Soudan 12 pts, Mauritanie 5 pts, Togo 4 pts, Soudan du Sud 3 pts
Groupe C :
Bénin 1-0 Zimbabwe
Lesotho 0-3 Afrique du Sud
Classement : Afrique du Sud 16 pts, Bénin 11 pts, Rwanda 8 pts, Nigeria 7 pts, Lesotho 6 pts, Zimbabwe 4 pts
Groupe E :
Congo 1-1 Tanzanie
Maroc 5-0 Niger
Classement : Maroc 18 pts (6 m, qualifié), Tanzanie 10 pts (6 m), Zambie 6 pts (5 m), Niger 6 pts (5 m), Congo 1 pt (6 m)
Groupe F :
Kenya 1-3 Gambie
Côte d’Ivoire 1-0 Burundi
Classement : Côte d’Ivoire 19 pts, Gabon 18 pts, Burundi 10 pts, Gambie 7 pts, Kenya 6 pts, Seychelles 0 pt
Groupe G :
Somalie 0-3 Guinée
Ouganda 4-0 Mozambique
Classement : Algérie 18 pts, Ouganda 12 pts, Mozambique 12 pts, Guinée 10 pts, Botswana 9 pts, Somalie 1 pt
Groupe H :
Namibie 1-2 Malawi
Classement : Tunisie 19 pts, Namibie 12 pts, Liberia 10 pts, Guinée Equatoriale 10 pts, Malawi 9 pts, Sao Tomé-et-Principe 0 pt