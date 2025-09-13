La Liga-J04 : Le Real s’impose sur le fil

13-09-2025

Le Real Madrid s’est imposé sur le fil face à la Real Sociedad sur le score de 2-1, conservant ainsi sa place de leader invaincu de la Liga. Malgré l’expulsion de Dean Huijsen en première mi-temps, les Merengues ont pu compter sur un Kylian Mbappé étincelant, auteur du premier but et d’une passe décisive pour le second, marqué par Arda Güler.

Réduits à dix et mis sous pression par la Real Sociedad, qui a réduit l’écart sur penalty par Oyarzabal, les Madrilènes ont tenu bon grâce aux arrêts décisifs de leur gardien, Courtois. Cette victoire leur permet de continuer leur sans-faute en championnat avant leur prochain rendez-vous européen.

