La Liga-J11 : Le Barça gagne et retrouve Yamal

02-11-2025

Le FC Barcelone s’est imposé sur le score de 3-1 face à Elche lors de la 11e journée de La Liga à l’Estadi Olímpic Lluís Companys, avec une entame de match ultra-efficace. Les Blaugrana ont rapidement pris l’avantage grâce à Lamine Yamal (9e) et Ferran Torres (11e), profitant d’un début de partie compliqué pour Elche.

Malgré une réduction du score par Elche, c’est Marcus Rashford (61e) qui a définitivement scellé la victoire du Barça en seconde période. Ce succès permet aux hommes d’Hansi Flick de consolider leur place sur le podium et de revenir à cinq points du leader, le Real Madrid.

Fil d'actualités

Ligue 1-J12 : L’Espérance passe à Sfax et prend les commande

02-11-2025

La Liga-J11 : Le Barça gagne et retrouve Yamal

02-11-2025

Premier League-J10 : Man City domine Bournemouth

02-11-2025

Ligue 2 : Classements des groupes après la septième journée

02-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

Espagne La Liga-J11 : Le Barça gagne et retrouve Yamal
Espagne La Liga-J11 : Le Real Madrid écrase Valence
Espagne La Liga-J10 : Le Clasico revient au Real
Espagne La Liga-J09 : Araujo porte le Barça face à Géro

Fil d'actualités

Ligue 1-J12 : L’Espérance passe à Sfax et prend les commandes

02-11-2025

La Liga-J11 : Le Barça gagne et retrouve Yamal

02-11-2025

Premier League-J10 : Man City domine Bournemouth

02-11-2025

Ligue 2 : Classements des groupes après la septième journée

02-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025