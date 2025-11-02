La Liga-J11 : Le Barça gagne et retrouve Yamal

Le FC Barcelone s’est imposé sur le score de 3-1 face à Elche lors de la 11e journée de La Liga à l’Estadi Olímpic Lluís Companys, avec une entame de match ultra-efficace. Les Blaugrana ont rapidement pris l’avantage grâce à Lamine Yamal (9e) et Ferran Torres (11e), profitant d’un début de partie compliqué pour Elche.

Malgré une réduction du score par Elche, c’est Marcus Rashford (61e) qui a définitivement scellé la victoire du Barça en seconde période. Ce succès permet aux hommes d’Hansi Flick de consolider leur place sur le podium et de revenir à cinq points du leader, le Real Madrid.