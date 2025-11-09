La Liga-J12 : Le Real rate le coche chez le Rayo Vallecano

Le match de La Liga entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid au Stade de Vallecas s’est terminé sur un match nul et vierge (0-0). Bien que le Real Madrid ait dominé la possession et les tentatives, les Merengue ont eu du mal à trouver la faille face à une équipe du Rayo Vallecano bien organisée et déterminée, qui a réussi à maintenir sa cage inviolée grâce à une solide performance défensive.

Ce résultat frustrant pour le Real Madrid, qui sort d’une défaite en Ligue des Champions en milieu de semaine, lui permet tout de même de conserver sa première place au classement de la Liga, tandis que le Rayo Vallecano obtient un point précieux dans ce derby madrilène.