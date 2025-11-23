La Liga-J12 : Le Real freiné par Elche

Le match de la 13e journée de La Liga qui opposait Elche au Real Madrid s’est achevé sur un score de parité décevant pour les Merengue, 2-2, au stade Martínez Valero. Elche a livré une prestation très engagée, parvenant à mener au score, tandis que le Real Madrid, malgré un effectif supérieur, a montré des signes de faiblesse, notamment dans le secteur défensif et la concrétisation des occasions.

Ce résultat surprise, arraché par une équipe d’Elche combattive, a empêché le Real Madrid de prendre seul la tête du classement, soulignant une performance jugée en deçà des attentes pour les hommes de Xabi Alonso.

