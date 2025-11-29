La Liga-J14 : Le Barça domine Alaves

29-11-2025

Le FC Barcelone a arraché une victoire difficile 3 buts à 1 face à Deportivo Alavés au Spotify Camp Nou, un succès qui lui permet de prendre provisoirement la tête de la Liga. Malgré un match où le jeu catalan a manqué de rythme et d’idées face à un bloc bas, les Blaugrana ont su réagir après avoir été surpris par l’ouverture du score d’Alavés dès la première minute.

Les jeunes talents ont été décisifs, avec Lamine Yamal qui a rapidement égalisé et Dani Olmo, auteur d’un doublé, qui a permis au Barça de prendre l’avantage en première période et de sceller définitivement le score dans le temps additionnel.

