La Liga-J14 : Le Real rate le coche face à Gérone

30-11-2025

Le Real Madrid a concédé un match nul frustrant 1 but partout (1-1) sur la pelouse de Gérone, lors d’un déplacement délicat pour la 14e journée de Liga. La rencontre fut loin d’être simple pour les Madrilènes, qui ont vu un but de Kylian Mbappé refusé pour une main en première période. Les Merengues ont même été surpris juste avant la pause par un but du Marocain Azzedine Ounahi, permettant à Gérone de mener 1-0.

Le Real Madrid, qui n’est parvenu à cadrer qu’un seul tir en première mi-temps, a réussi à égaliser en seconde période par le biais du jeune talent turc Arda Güler (55e), mais n’a pas réussi à arracher la victoire, enchaînant ainsi un troisième match sans succès en championnat.

Fil d'actualités

La Liga-J14 : Le Real rate le coche face à Gérone

30-11-2025

Serie A-J13 : Le Napoli s’impose chez la Roma

30-11-2025

Coupe de la CAF-J02 : Les résultats des matchs de dimanche

30-11-2025

CL-AFR-J02 : Résultats des matchs de dimanche

30-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

Espagne La Liga-J14 : Le Real rate le coche face à Géron
Espagne La Liga-J14 : Le Barça domine Alaves
Espagne La Liga-J12 : Le Real freiné par Elche
Espagne La Liga-J13 : Le Barça a bien fêté son retour a

Fil d'actualités

La Liga-J14 : Le Real rate le coche face à Gérone

30-11-2025

Serie A-J13 : Le Napoli s’impose chez la Roma

30-11-2025

Coupe de la CAF-J02 : Les résultats des matchs de dimanche

30-11-2025

CL-AFR-J02 : Résultats des matchs de dimanche

30-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025