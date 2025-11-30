La Liga-J14 : Le Real rate le coche face à Gérone

Le Real Madrid a concédé un match nul frustrant 1 but partout (1-1) sur la pelouse de Gérone, lors d’un déplacement délicat pour la 14e journée de Liga. La rencontre fut loin d’être simple pour les Madrilènes, qui ont vu un but de Kylian Mbappé refusé pour une main en première période. Les Merengues ont même été surpris juste avant la pause par un but du Marocain Azzedine Ounahi, permettant à Gérone de mener 1-0.

Le Real Madrid, qui n’est parvenu à cadrer qu’un seul tir en première mi-temps, a réussi à égaliser en seconde période par le biais du jeune talent turc Arda Güler (55e), mais n’a pas réussi à arracher la victoire, enchaînant ainsi un troisième match sans succès en championnat.