La Liga-J15 : Soirée cauchemardesque pour le Real

07-12-2025

le Real Madrid a subi un véritable camouflet en s’inclinant 0-2 à domicile face au Celta Vigo. Dans un Santiago Bernabéu sous le choc, les hommes de Xabi Alonso ont été punis par un doublé du jeune suédois Williot Swedberg, dont un second but en toute fin de match après un contre assassin.

La soirée a viré au cauchemar pour les Madrilènes qui ont perdu Éder Militão sur blessure dès l’entame et ont terminé la rencontre à neuf après les exclusions de Fran García et Álvaro Carreras. Cette défaite, la première de la saison à domicile, relègue la Maison Blanche à quatre points du FC Barcelone et installe une atmosphère de crise juste avant un choc décisif contre Manchester City en Ligue des champions.

