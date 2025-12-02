La Liga-J15 : Tour de force du Barça contre l’Atletico Madrid

02-12-2025

Dans un choc au sommet de la Liga, le FC Barcelone a remporté une victoire cruciale et méritée face à l’Atlético Madrid sur le score de 3-1, consolidant ainsi sa première place au classement. Malgré l’ouverture du score précoce de l’Atlético par Álex Baena à la 19e minute, les Catalans ont rapidement réagi, avec l’égalisation de Raphinha à la 26e minute suite à une passe de Pedri. Un moment clé de la première mi-temps fut cependant le penalty manqué par Robert Lewandowski juste avant la pause.

La rencontre s’est décantée en seconde période grâce à un but de Dani Olmo à la 65e minute qui a donné l’avantage aux Blaugrana, puis Ferran Torres a scellé le score définitif (3-1) dans les arrêts de jeu, assurant une preuve de force contre un rival direct pour le titre.

