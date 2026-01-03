La Liga-J18 : Le Barça offre le derby catalan

03-01-2026

Pour son premier match de l’année 2026, le FC Barcelone a remporté un derby catalan électrique sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone (0-2) ce samedi 3 janvier. Longtemps tenus en échec par une défense adverse héroïque et les interventions de leur ancien portier Joan Garcia, les Blaugrana ont fini par forcer le verrou en toute fin de rencontre.

C’est le sortant du banc Dani Olmo qui a délivré les siens à la 85e minute, avant que Robert Lewandowski ne scelle définitivement la victoire dans les arrêts de jeu (90e+1), bien servi par Fermín López. Ce succès permet aux hommes d’Hansi Flick de porter provisoirement leur avance à sept points sur le Real Madrid en tête de la Liga.

Fil d'actualités

CAN 2025 : Le Cameroun élimine l’Afrique du Sud

04-01-2026

Equipe de Tunisie : Sami Trabelsi quitte son poste de sélectionneur

04-01-2026

CAN 2025 : Le Maroc en quart de finale

04-01-2026

Premier League-J18 : City bloqué par Chelsea

04-01-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

Espagne La Liga-J18 : Le Real en démonstration
Espagne La Liga-J18 : Le Barça offre le derby catalan
Espagne La Liga-J17 : Le Barça reprend quatre points d&rs
Espagne La Liga-J17 : Le Real domine le FC Séville

Fil d'actualités

CAN 2025 : Le Cameroun élimine l’Afrique du Sud

04-01-2026

Equipe de Tunisie : Sami Trabelsi quitte son poste de sélectionneur

04-01-2026

CAN 2025 : Le Maroc en quart de finale

04-01-2026

Premier League-J18 : City bloqué par Chelsea

04-01-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025