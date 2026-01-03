La Liga-J18 : Le Barça offre le derby catalan

Pour son premier match de l’année 2026, le FC Barcelone a remporté un derby catalan électrique sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone (0-2) ce samedi 3 janvier. Longtemps tenus en échec par une défense adverse héroïque et les interventions de leur ancien portier Joan Garcia, les Blaugrana ont fini par forcer le verrou en toute fin de rencontre.

C’est le sortant du banc Dani Olmo qui a délivré les siens à la 85e minute, avant que Robert Lewandowski ne scelle définitivement la victoire dans les arrêts de jeu (90e+1), bien servi par Fermín López. Ce succès permet aux hommes d’Hansi Flick de porter provisoirement leur avance à sept points sur le Real Madrid en tête de la Liga.