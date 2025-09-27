La Liga : L’Atletico refile une manita au Real

L’Atlético de Madrid a remporté une victoire spectaculaire 5-2 à domicile contre le Real Madrid lors du derby madrilène de la septième journée de La Liga. Le match a été riche en buts et en rebondissements, l’Atlético prenant l’avantage grâce à Robin Le Normand à la 14e minute, avant que le Real n’égalise par Kylian Mbappé à la 25e et prenne l’avantage grâce à Arda Güler à la 36e.

Cependant, les Colchoneros ont renversé le score en seconde période avec un doublé de Julián Álvarez (51e, 63e), puis Alexander Sørloth a alourdi le score à la 45e (but rapporté comme en première période dans les sources), et enfin Antoine Griezmann a scellé la victoire 5-2 à la dernière minute du temps réglementaire.