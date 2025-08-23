La Liga : Le Barça commence par une remuntada

Le FC Barcelone s’est imposé sur le fil 3-2 face à Levante aujourd’hui au Ciutat de València, au terme d’un match riche en rebondissements. Les Catalans ont eu beaucoup de mal à entrer dans la partie, se retrouvant menés à la mi-temps suite à une réalisation de Sergio Busquets contre son camp, après un centre d’un attaquant de Levante. Cette ouverture du score a surpris tout le monde et a obligé le Barça à réagir en seconde période.

Et les Blaugranas n’ont pas perdu de temps. Dès la reprise, Pedri a égalisé d’une frappe puissante à la 49e minute, avant que Ferran Torres ne donne l’avantage au Barça trois minutes plus tard. Cependant, Levante a su faire preuve de caractère en revenant au score grâce à une nouvelle fois Sergio Busquets qui, cette fois-ci a marqué contre son camp et a permis à Levante d’égaliser. Le but de la victoire est finalement venu de Lamine Yamal à la 91e minute. Son centre a été dévié par le défenseur de Levante.