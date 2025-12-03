La Liga : Le Real renoue avec la victoire à Bilbao

03-12-2025

Le Real Madrid a remporté une victoire éclatante 3-0 face à l’Athletic Bilbao à San Mamés, mettant fin à une série de matchs nuls en Liga et se relançant dans la course au titre. La rencontre a été dominée par un Kylian Mbappé exceptionnel, auteur d’un doublé (7e et 59e minute) et d’une passe décisive sur le but d’Eduardo Camavinga (42e).

Malgré quelques occasions pour les Basques, notamment sauvées par un excellent Thibaut Courtois, le Real Madrid a fait preuve d’une grande efficacité offensive et d’une solidité défensive, offrant à son entraîneur Xabi Alonso une performance collective très convaincante.

