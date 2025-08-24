La Liga : Le Real sans forcer face à Oviedo

Le Real Madrid s’est imposé sur le score de 3-0 face au Real Oviedo lors de la deuxième journée de Liga. La rencontre, qui se déroulait au stade Carlos-Tartiere, a vu les joueurs de Xabi Alonso dominer, bien que l’ouverture du score ne soit intervenue qu’à la demi-heure de jeu. C’est l’attaquant star Kylian Mbappé qui a débloqué la situation d’une superbe frappe.

En deuxième mi-temps, malgré une tentative d’égalisation d’Oviedo qui a trouvé le poteau, le Real Madrid a su se montrer efficace. Mbappé a scellé le match avec un doublé à la 83ème minute, et Vinicius Jr. a parachevé le succès madrilène en marquant le troisième but dans le temps additionnel.