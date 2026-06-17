Mondial 2026 : La Jordanie battue par l’Autriche

Pour le compte de la Coupe du Monde 2026, l’Autriche s’est imposée logiquement mais dans la douleur face à une valeureuse équipe de Jordanie sur le score de 3-1.

Les Autrichiens ont idéalement lancé leur match grâce à l’ouverture du score précoce de Patrick Schmidt à la 21e minute, avant de se faire surprendre au retour des vestiaires par l’égalisation jordanienne signée Ali Olwan (50e).

Longtemps tenus en échec, les hommes de Ralf Rangnick ont finalement forcé le destin à la 76e minute sur un malheureux but contre son camp du défenseur Yazan Al-Arab, avant que l’éternel Marko Arnautović ne scelle définitivement le succès autrichien au bout du temps additionnel (90e+12) en transformant un penalty plein de sang-froid.