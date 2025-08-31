Premier League : City encore au tapis !

Dans un match renversant, Brighton a infligé une défaite à Manchester City sur le score de 2 à 1. Après une première période dominée par les visiteurs, qui ont ouvert le score par l’intermédiaire de Erling Haaland, les Seagulls ont su réagir en seconde mi-temps. Galvanisé, Brighton a d’abord égalisé grâce à un penalty de James Milner, avant que Brajan Gruda ne marque le but de la victoire en fin de match, scellant un retournement de situation impressionnant.

Voici le classement actuel de la Premier League :

Chelsea 7 points

Arsenal 6 points

Tottenham 6 points

Liverpool 6 points

Everton 6 points

Sunderland 6 points

Bournemouth 6 points

Manchester United 4 points

Nottingham Forest 4 points

Brighton & Hove Albion 4 points

Leeds United 4 points

Manchester City 3 points

Burnley 3 points

Brentford 3 points

West Ham United 3 points

Crystal Palace 2 points

Newcastle United 2 points

Fulham 2 points

Aston Villa 1 point

Wolverhampton Wanderers 0 point