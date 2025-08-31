Premier League : City encore au tapis !
Dans un match renversant, Brighton a infligé une défaite à Manchester City sur le score de 2 à 1. Après une première période dominée par les visiteurs, qui ont ouvert le score par l’intermédiaire de Erling Haaland, les Seagulls ont su réagir en seconde mi-temps. Galvanisé, Brighton a d’abord égalisé grâce à un penalty de James Milner, avant que Brajan Gruda ne marque le but de la victoire en fin de match, scellant un retournement de situation impressionnant.
Voici le classement actuel de la Premier League :
Chelsea 7 points
Arsenal 6 points
Tottenham 6 points
Liverpool 6 points
Everton 6 points
Sunderland 6 points
Bournemouth 6 points
Manchester United 4 points
Nottingham Forest 4 points
Brighton & Hove Albion 4 points
Leeds United 4 points
Manchester City 3 points
Burnley 3 points
Brentford 3 points
West Ham United 3 points
Crystal Palace 2 points
Newcastle United 2 points
Fulham 2 points
Aston Villa 1 point
Wolverhampton Wanderers 0 point