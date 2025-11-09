Premier League-J10 : City na fait qu’une bouchée de Liverpool

09-11-2025

Le choc au sommet de la Premier League entre Manchester City et Liverpool à l’Etihad Stadium s’est terminé par une victoire nette de Manchester City sur le score de 3-0, offrant aux Citizens trois points cruciaux dans la course au titre. Après un début de match intense marqué par un penalty manqué d’Erling Haaland, l’attaquant norvégien s’est rattrapé en ouvrant le score de la tête (29e). City a ensuite creusé l’écart juste avant la pause grâce à un tir lointain et dévié de Nico González (45e+3), avant que l’ailier Jeremy Doku ne scelle le sort de la rencontre en seconde période d’une magnifique frappe enroulée (63e).

Cette défaite est un coup dur pour Liverpool, et cette victoire permet à Manchester City de se hisser à la deuxième place du classement, mettant la pression sur le leader Arsenal.

Fil d'actualités

Serie A-J11 : La Roma gagne et repasse première

09-11-2025

Premier League-J10 : City na fait qu’une bouchée de Liverpool

09-11-2025

La Liga-J12 : Le Real rate le coche chez le Rayo Vallecano

09-11-2025

Mondial U17 : La Tunisie termine troisième de son groupe

09-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

Angleterre Premier League-J10 : City na fait qu’une bou
Angleterre Premier League-J11 : Arsenal ne creuse pas l&rsquo
Angleterre Premier League-J11 : Tottenham et Man Utd dos à d
Angleterre Premier League-J10 : Man City domine Bournemouth

Fil d'actualités

Serie A-J11 : La Roma gagne et repasse première

09-11-2025

Premier League-J10 : City na fait qu’une bouchée de Liverpool

09-11-2025

La Liga-J12 : Le Real rate le coche chez le Rayo Vallecano

09-11-2025

Mondial U17 : La Tunisie termine troisième de son groupe

09-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025