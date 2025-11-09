Premier League-J10 : City na fait qu’une bouchée de Liverpool

Le choc au sommet de la Premier League entre Manchester City et Liverpool à l’Etihad Stadium s’est terminé par une victoire nette de Manchester City sur le score de 3-0, offrant aux Citizens trois points cruciaux dans la course au titre. Après un début de match intense marqué par un penalty manqué d’Erling Haaland, l’attaquant norvégien s’est rattrapé en ouvrant le score de la tête (29e). City a ensuite creusé l’écart juste avant la pause grâce à un tir lointain et dévié de Nico González (45e+3), avant que l’ailier Jeremy Doku ne scelle le sort de la rencontre en seconde période d’une magnifique frappe enroulée (63e).

Cette défaite est un coup dur pour Liverpool, et cette victoire permet à Manchester City de se hisser à la deuxième place du classement, mettant la pression sur le leader Arsenal.