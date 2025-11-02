Premier League-J10 : Man City domine Bournemouth

Manchester City s’est imposé à domicile face à Bournemouth sur le score de 3-1 lors de la 10e journée de Premier League, repassant ainsi devant son adversaire du jour au classement. Les Citizens ont pris l’avantage grâce à un doublé d’Erling Haaland (17e et 33e), servi deux fois par Rayan Cherki.

Bien que Bournemouth ait réussi à égaliser brièvement par Tyler Adams (25e), City a repris l’avantage avant la pause et a définitivement scellé le match en seconde période grâce à une réalisation de Nico O’Reilly (60e). Cette victoire permet à Manchester City de se relancer après sa défaite en championnat et de s’installer provisoirement à la deuxième place.