Premier League-J11 : Arsenal ne creuse pas l’écart

Le match de Premier League entre Sunderland et le leader Arsenal s’est conclu sur un match nul 2-2 spectaculaire au Stadium of Light, permettant aux Black Cats de réaliser un véritable exploit. Sunderland a surpris les Gunners en ouvrant le score par Dan Ballard en première mi-temps et en résistant aux assauts d’Arsenal, malgré l’égalisation de ce dernier.

Le match a basculé dans les dernières minutes lorsque Sunderland a repris l’avantage 2-1, mais Arsenal, pressant jusqu’à la dernière seconde, est parvenu à arracher le match nul 2-2 dans le temps additionnel, sauvant un point précieux pour rester en tête du classement, mais manquant l’occasion de creuser l’écart.