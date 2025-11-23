Premier League-J12 : Arsenal liquide Tottenham

Le North London Derby qui vient de s’achever à l’Emirates Stadium a vu Arsenal infliger une correction à son rival Tottenham, s’imposant sur le score sans appel de 4-1. Les Gunners ont livré une performance très solide, dominant la rencontre de bout en bout et prenant l’avantage grâce à l’ouverture du score de Leandro Trossard (36e). Le match a ensuite été scellé par un triplé retentissant d’Eberechi Eze, qui a marqué son premier but avant la pause, puis deux autres en seconde période, portant le score à 4-0.

Bien que Richarlison ait sauvé l’honneur pour les Spurs (56e) d’un but spectaculaire, la victoire est incontestablement revenue à Arsenal, qui produit une nouvelle statement victory et conforte sa place en tête du classement de la Premier League.