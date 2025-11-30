Premier League-J13 : Arsenal et Chelsea se quittent bons amis

30-11-2025

Le derby londonien entre Chelsea et Arsenal s’est soldé par un match nul 1 but partout (1-1) à Stamford Bridge, au terme d’une rencontre pleine de rebondissements et de tension. L’événement majeur du match fut l’expulsion de Moisés Caicedo (38e), laissant Chelsea à dix joueurs avant la pause.

Pourtant, ce sont les Blues réduits qui ont créé la surprise en ouvrant le score dès le retour des vestiaires par Trevoh Chalobah (48e). Arsenal, dominateur en supériorité numérique, a finalement réussi à égaliser grâce à une tête de Mikel Merino (59e), mais n’a pas réussi à trouver le but de la victoire malgré une pression intense en fin de match, concédant un point qui les maintient néanmoins en tête de la Premier League.

