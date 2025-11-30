Premier League-J13 : Liverpool renoue enfin avec la victoire

30-11-2025

Liverpool a renoué avec la victoire en s’imposant 2 buts à 0 face à West Ham United au London Stadium, mettant ainsi fin à une série de résultats décevants en Premier League. Dans un match longtemps stérile, les Reds ont dû attendre la seconde période pour briser la résistance des Hammers, grâce à l’ouverture du score d’Alexander Isak (60e), qui a inscrit son tout premier but en championnat pour Liverpool.

Le succès a été scellé dans le temps additionnel, lorsque Cody Gakpo (90e+2) a marqué le second but, assurant ainsi trois points vitaux pour l’équipe d’Arne Slot et leur permettant de remonter à la 8e place du classement.

