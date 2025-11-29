Premier League-J13 : Manchester City in extremis

29-11-2025

Manchester City a remporté une victoire très difficile 3 buts à 2 face à Leeds United à l’Etihad Stadium, au terme d’un match riche en rebondissements. Après avoir mené confortablement 2-0 grâce à un doublé rapide de Phil Foden (dès la 1ère minute) et un but de Josko Gvardiol, les Citizens ont vu Leeds remonter de manière spectaculaire en deuxième période pour égaliser à 2-2.

Finalement, c’est Phil Foden, auteur d’un doublé, qui a délivré son équipe dans le temps additionnel (90e+1), offrant à Manchester City une victoire arrachée qui leur permet de conserver la deuxième place de la Premier League.

Fil d'actualités

Equipe de Tunisie : Jaziri remplace Sliti

29-11-2025

Serie A-J13 : Le Milan domine la Lazio et repasse premier

29-11-2025

Serie A-J13 : La Juventus assure face à Cagliari

29-11-2025

France-L1-J14 : Le PSG battu par Monaco

29-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

