Premier League-J13 : Manchester City in extremis

Manchester City a remporté une victoire très difficile 3 buts à 2 face à Leeds United à l’Etihad Stadium, au terme d’un match riche en rebondissements. Après avoir mené confortablement 2-0 grâce à un doublé rapide de Phil Foden (dès la 1ère minute) et un but de Josko Gvardiol, les Citizens ont vu Leeds remonter de manière spectaculaire en deuxième période pour égaliser à 2-2.

Finalement, c’est Phil Foden, auteur d’un doublé, qui a délivré son équipe dans le temps additionnel (90e+1), offrant à Manchester City une victoire arrachée qui leur permet de conserver la deuxième place de la Premier League.