Premier League-J13 : Man Utd redresse la tête

30-11-2025

Manchester United a réussi à s’imposer 2 buts à 1 face à Crystal Palace à Selhurst Park, au terme d’un match où les Red Devils ont dû faire preuve de caractère. Mené au score après l’ouverture du score de Jean-Philippe Mateta sur penalty en première période (36e), Manchester United a complètement renversé la vapeur en seconde mi-temps grâce à deux buts marqués sur coups de pied arrêtés : Joshua Zirkzee a d’abord égalisé (54e) avant que Mason Mount ne donne l’avantage décisif aux Mancuniens (63e).

Cette victoire précieuse met fin à une série de trois matchs sans succès pour Manchester United et lui permet de remonter provisoirement à la 6e place de la Premier League.

