Premier League-J14 : Chelsea laisse des plumes à Leeds

03-12-2025

Leeds United a créé une énorme surprise à Elland Road en s’imposant 3-1 face à Chelsea, un résultat qui permet aux hôtes de s’extraire de la zone de relégation. Les Peacocks ont pris un départ canon avec des buts de Jaka Bijol (6e) et Ao Tanaka (43e), assommant les Blues, qui avaient pourtant effectué quelques changements dans leur onze de départ.

Bien que Pedro Neto (50e), entré à la pause, ait redonné espoir à Chelsea en début de seconde période, Dominic Calvert-Lewin (72e) a scellé le score en profitant d’une erreur défensive de Tosin Adarabioyo et du gardien Robert Sánchez. Cette défaite est un coup dur pour Chelsea, qui manque l’occasion de consolider sa place sur le podium et voit l’écart se creuser avec le leader Arsenal.

