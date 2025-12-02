Premier League-J14 : City domine Fulham au terme d’un match fou

02-12-2025

Manchester City s’est imposé de justesse face à Fulham sur le score spectaculaire de 5-4 lors d’un match épique et riche en rebondissements. Les Citizens ont pris une avance confortable de 5-1, notamment grâce à un doublé de Phil Foden et au 100e but en Premier League d’Erling Haaland (devenu le joueur le plus rapide à atteindre ce jalon), avec des buts de Tijjani Reijnders et Jeremy Doku complétant la marque.

Cependant, Fulham a orchestré une remontée héroïque en seconde période avec des buts d’Emile Smith Rowe, Alex Iwobi et un doublé de Samuel Chukwueze, portant le score à 5-4. Malgré une fin de match sous haute tension, avec un sauvetage sur la ligne de Josko Gvardiol, Manchester City a réussi à conserver sa courte avance pour s’assurer une victoire cruciale.

