Premier League-J14 : Liverpool encore tenu en échec

03-12-2025

Liverpool a été tenu en échec 1-1 à Anfield par Sunderland lors d’un match de Premier League, prolongeant la mauvaise passe des Reds. Malgré l’entrée en jeu de Mohamed Salah à la mi-temps, les promus ont surpris les champions en titre à la 67e minute grâce à un tir de Chemsdine Talbi dévié par Virgil van Dijk.

Liverpool a réussi à égaliser à la 82e minute sur un but de Florian Wirtz (officiellement contre son camp de Nordi Mukiele), mais n’est pas parvenu à arracher la victoire. Le résultat a été d’autant plus frustrant pour les supporters locaux que Federico Chiesa a dû effectuer un sauvetage crucial sur sa ligne de but dans le temps additionnel pour empêcher Sunderland de remporter sa première victoire à Anfield depuis 1983.

Fil d'actualités

FIFA : Programme des matchs de la Coupe Intercontinentale des Clubs

04-12-2025

Coupe arabe des Nations : Formation probable de la Tunisie face à l

04-12-2025

La Liga : Le Real renoue avec la victoire à Bilbao

03-12-2025

Coupe d’Italie : L’Inter en quart de finale

03-12-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

