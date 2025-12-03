Premier League-J14 : Liverpool encore tenu en échec

Liverpool a été tenu en échec 1-1 à Anfield par Sunderland lors d’un match de Premier League, prolongeant la mauvaise passe des Reds. Malgré l’entrée en jeu de Mohamed Salah à la mi-temps, les promus ont surpris les champions en titre à la 67e minute grâce à un tir de Chemsdine Talbi dévié par Virgil van Dijk.

Liverpool a réussi à égaliser à la 82e minute sur un but de Florian Wirtz (officiellement contre son camp de Nordi Mukiele), mais n’est pas parvenu à arracher la victoire. Le résultat a été d’autant plus frustrant pour les supporters locaux que Federico Chiesa a dû effectuer un sauvetage crucial sur sa ligne de but dans le temps additionnel pour empêcher Sunderland de remporter sa première victoire à Anfield depuis 1983.