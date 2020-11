Tunisie : Lâ€™universitaire et Directeur GÃ©nÃ©ral du CERES, Moncef Ouannes, nâ€™est plus

Tunisie : L’universitaire et Directeur Général du CERES, Moncef Ouannes, n’est plus

Le centre d’études et de recherches économiques et sociales (CERES) annonce le décès de son directeur générale, Moncef Ouannes, à l’aube de ce mercredi 04 novembre 2020.

Universitaire, le défunt était, avant sa nomination à la tête du CERES, professeur de sociologie à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis. Il était aussi un spécialiste de la Libye.

Fin intellectuel et analyste averti de la situation en Tunisie et dans la région, le regrettée Moncef Ouannes était connu pour son caractère humble et affable, et fait partie de ces personnes qui seront difficiles à remplacer.

Le défunt avait été admis dernièrement à l’hôpital militaire de Tunis après la dégradation de son état de santé.

Quelque minutes après l’annonce de son décès, les témoignages se succèdent sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage.

Que Dieu lui accorde son infinie miséricorde et l’accueille dans son éternel paradis.

