Ahmed Hachani dirige une session ministérielle sur la participation de la Tunisie aux rencontres du printemps du FMI

Ce mercredi 24 avril 2024, le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé une réunion ministérielle au Palais du Gouvernement à la Kasbah, portant sur les résultats de la participation aux réunions de printemps du Fonds Monétaire International (FMI) qui se sont tenues du 15 au 19 avril 2024 aux États-Unis d’Amérique. La réunion s’est déroulée en présence de la ministre de l’Économie et de la Planification, Mme Feryel Ouerghi Sebaï et du gouverneur de la Banque Centrale, Fathi Zouhair El Nouri.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, les participants ont passé en revue les résultats des réunions et des rencontres qui ont été positives et fructueuses lors de la participation tunisienne en tant que délégation représentant la Tunisie lors des divers événements de ce forum mondial. La Tunisie participe régulièrement à cet événement mondial chaque année, avec d’autres pays membres de la communauté internationale. Parmi les points saillants :

La valorisation de tous les partenaires de la Tunisie pour la résilience de son économie et sa capacité à faire face aux chocs dans le contexte des perturbations mondiales actuelles.

La confirmation de tous les acteurs, qu’il s’agisse d’investisseurs, de banques ou d’acteurs économiques, quant à la poursuite du partenariat durable avec la Tunisie dans tous les domaines, et leur disposition à augmenter le financement des grands projets et des réformes structurelles programmés par l’État tunisien.

Ahmed Hachani a également souligné la nécessité de suivre de près toutes les sorties, en particulier les aspects techniques, de manière continue, témoignant de son engagement en faveur du travail collectif continu pour restaurer l’équilibre économique de la Tunisie à court et moyen terme.

Gnetnews