Amical : Formation rentrante de la Tunisie face Ã l’Ã‰gypte

Voici la composition rentrante de la sÃ©lection tunisienne A’ qui affrontera ce mardi son homologue Ã©gyptienne en amical :

Sabri Ben Hassan, Ghaith Zaalouni, Mohamed Amine Cherni, Mohamed Nasraoui, Raed Chikhaoui, Chiheb Jebali, Moez Haj Ali, Ghailane Chaalali, Aymen Harzi, Nacim Dendani, Fares Bousnina.