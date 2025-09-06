Amical : Formation rentrante de la Tunisie face à l’Égypte

06-09-2025

Voici la composition rentrante de la sélection tunisienne A’ qui affrontera ce samedi son homologue égyptienne en amical :

Abdessalem Hlaoui, Hamza Ben Abda, Mohamed Nasraoui, Mohamed Drager, Anis Doubal, Moataz Zemzemi, Ghailane Chaalali, Moez Haj Ali, Aymen Harzi, Khalil Ayari, Achraf Jabri.

Ce match aura lieu au stade du canal de Suez à Al Ismailia et débutera à 18h00.

