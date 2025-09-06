Amical : Formation rentrante de l’Égypte face à la Tunisie

06-09-2025

Voici la composition rentrante de la sélection égyptienne A’ qui affrontera ce samedi son homologue tunisienne en amical :

Ahmed El-Shenawy, Omar Gaber, Mahmoud Hamdi, Ahmed Samy, Mahmoud Rizk, Karim Hafedh, Amr El Solia, Mohamed Elneny, Mohamed Majdi, Akram Tawfik, Marwan Hamdi.

Ce match aura lieu au stade du canal de Suez à Al Ismailia et débutera à 18h00.

