Amical : La Tunisie face au Brésil en novembre ?

02-10-2025

La sélection tunisienne devrait affronter en amical la sélection brésilienne.

Ce match devrait avoir lieu le 18 novembre prochain en France.

Cette rencontre amicale de prestige avait été évoquée aujourd’hui par le sélectionneur tunisien Sami Trabelsi au cours du point de presse tenu pour communiquer la liste des joueurs convoqués pour les deux derniers matches de la Tunisie en éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

