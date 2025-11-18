Amical : Une Tunisie sans complexes fait match nul contre le Brésil

Match de gala, résultat nul. Le Brésil et la Tunisie se retrouvaient ce mardi 18 novembre au Stade Pierre-Mauroy de Lille pour disputer une rencontre de préparation à la Coupe du monde 2026. Après leur succès face au Sénégal (2-0) à Londres samedi, les Brésiliens ont conclu leur tournée européenne par un score de parité (1-1).

Pour le dernier match annuel de la Seleçao, Carlo Ancelotti avait opté pour une composition d’équipe ultra offensive avec les deux flèches du Real Madrid (Vinicius et Rodrygo), l’attaquant de Manchester United, Cunha, et l’ailier des Blues, Estevao. C’est ce dernier qui a créé le plus de danger.

Intenable, il n’a pas arrêté sur son côté droit de percuter. Véritable poison pour la défense tunisienne, le n°20 auriverde a remis les deux équipes à hauteur juste avant la pause, sur un penalty généreux accordé par l’arbitre français de la rencontre, Jérôme Brisard.

Avant ça, la Tunisie avait pris l’avantage grâce à Mastouri auteur d’un but d’un vrai rapace. Les joueurs de Trabelsi, visiblement atteints après les critiques des deux dernières sorties face à la Mauritanie et la Jordanie ont eu une réaction d’amour propre et ils méritaient peut-être mieux qu’un nul.