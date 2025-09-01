Angleterre : Liverpool claque 150 millions pour Isak

01-09-2025

Le FC Liverpool a finalisé le recrutement de l’attaquant suédois Alexander Isak, en provenance de Newcastle United, pour un montant estimé à 145 millions d’euros, hors bonus. Ce transfert fait d’Isak l’une des recrues les plus chères de l’histoire du football, se classant derrière Neymar et Kylian Mbappé. Cette signature met fin à une longue saga estivale, qui a vu le joueur suédois faire pression pour rejoindre les Reds. Isak, âgé de 25 ans, a notamment marqué 23 buts en 34 matchs de Premier League la saison dernière.

Ce recrutement intervient après les départs de Darwin Nunez et Luis Diaz de Liverpool, ce qui a rendu l’acquisition d’un nouvel attaquant une priorité pour l’entraîneur Arne Slot. Newcastle, de son côté, a fini par céder face à l’insistance de Liverpool et du joueur, bien que le club ait initialement refusé une première offre de 138 millions d’euros. Le transfert d’Isak est un signal fort de la part du club de la Mersey, qui cherche à consolider son effectif pour la saison à venir.

